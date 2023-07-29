لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. خطوات التحويل الإلكترونى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة تلقي طلبات تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 عبر موقعها الرسمي، والذي انطلق 1 يوليو الجارى ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 31 يوليو.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التحويل الإلكتروني من مدرسة لأخرى بمحافظة الجيزة.

1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة.

https://www.gizaedu.net/tran.html

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومي للطفل. "يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد".

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع "ذكر – أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون. "كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط".

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها "رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- تحتد "له إخوة بالمدرسة".

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له إخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.

وأوضحت المديرية أن التسجيل الإلكتروني يتم من خلال ولي الأمر فقط، وأن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، مشيرة أنه لا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ووجهت المديرية عدة تنبيهات لأولياء الأمور على النحو الآتي: (ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا - اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها - سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023 - في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة - المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية - استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية).