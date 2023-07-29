لأول مرة فى العالم.. وكالة الفضاء الأوروبية تجرى إسقاطا "مُدارا" لقمر بريطانى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وكالة الفضاء الأوروبية أسقطت قمرا صناعيا بريطانيا لرصد الطقس متوقف عن العمل فى المحيط الأطلسى، فى مناورة غير مسبوقة لإجراء تحطم مُدار وإسقاط المركبة على الأرض، لأول مرة على الإطلاق.

وقالت الصحيفة إن القمر الصناعى Aeolus ، قدم البيانات إلى مراكز الطقس في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 2018 ، وتمكن مراقبو المهام في وكالة الفضاء الأوروبية (Esa). من إسقاطه بنجاح.

وفي حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش الجمعة ، قال مكتب الحطام الفضائي التابع لـ وكالة الفضاء الأوروبية إن القمر الصناعي دخل الغلاف الجوي.

وأوضحت الصحيفة أن المركبة Aeolus لم يتم تصميمها لإعادة الدخول الخاضعة للرقابة في نهاية مهمتها ، لكن وكالة الفضاء الأوروبية قررت استخدام القليل من الوقود الموجود على متن المركبة لتوجيه المسبار، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها المناورة لإعادة قمر صناعى.

في ظل الظروف العادية، من الطبيعي أن يعود Aeolus إلى الأرض ، محترقًا في الغلاف الجوى للكوكب.

من خلال تحطيمها في المحيط ، كانت وكالة الفضاء الأوروبية تأمل في تقليل المخاطر المنخفضة للغاية بالفعل من الحطام الذي يصيب الأشخاص أو الممتلكات. كما سعت إلى جمع البيانات لإعادة دخول الأقمار الصناعية في المستقبل وإظهار أفضل الممارسات ، على أمل أن تحذو الدول والمنظمات الأخرى التي ترتاد الفضاء حذوها.

قالت وكالة الفضاء مساء الجمعة: "فريق مراقبة مهمة Aeolus في ألمانيا يختتم أعماله الآن بعد أسبوع طويل من العمليات المعقدة. لقد فعلوا كل ما خططوا له فيما يعد السابقة الأولى من نوعها في إعادة الدخول بمساعدة. "

وتم بناء المركبة الفضائية Aeolus ، التي تزن 1360 كجم عند الإطلاق ، بواسطة شركة أيرباص للدفاع والفضاء في ستيفنيج ، هيرتفوردشاير. تم إطلاقه في أغسطس 2018 وأصبح أول مركبة فضائية ترصد تيارات الرياح على الأرض من الفضاء.

وحمل المسبار أداة ليزر متطورة ، والتي ساعدت الباحثين على تحسين توقعات الطقس والنماذج المناخية.