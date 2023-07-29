قطع المياه عن قريتى الحواويش والديابات بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قريتى الحواويش والديابات وطريق الخلوة بمركز اخميم، اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً وحتى السادسة من صباح الأحد الموافق 30 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة والاصلاح لخط مياه 400 ملى بطريق الحواويش.
وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى ، وتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
قطع المياه
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