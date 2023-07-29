فنون العريش والتنورة تشعلان أجواء الأنفوشى ضمن فعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا"

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى للأسبوع الثاني على التوالى الفعاليات الفنية بالبرنامج الصيفى "ثقافتنا فى إجازتنا" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

وتضمنت الفعاليات العرض الفني لفرقة العريش القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد محروس ومدربها الفنان سامح الكاشف بعرض تابلوهات استعراضية راقصة ممزوجة بالأغاني البدوية التي تعبر عن البيئة والتراث السيناوي أبهرت جمهور الحاضرين منها "المهباش، الدحية، قيمو الأفراح، رجال سيناء، فاصل غنائي مع المطرب غريب مؤمن، الفرح العرايشي، الدبكة السيناوي"، فاصل غنائي مع المدرب أحمد الزوري.

واستمرارا للبرنامج المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قدم عرض فني متميز لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح قدمت من خلاله مجموعة من الاستعراضات بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات، الطبلة" والغناء الشعبي التلقائي وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير من أهالي وضيوف مدينة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ومحمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ومحمد صابر مدير عام الإدارة العامة المواهب، وعدد كبير من مثقفى وفنانى وجمهور وضيوف الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفرقتين ستواصلان تقديم عروضهما اليوم وغدا بمهرجان العلمين وتستأنفا عروضهما بقصر ثقافة الأنفوشى يوم الأحد المقبل.