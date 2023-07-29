فتح باب التقديم للدراسات العليا بصيدلة القناة الثلاثاء المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة (دبلومات - ماجستير أكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراة) بدأ من الأول من أغسطس حتى 30 سبتمبر 2023.

موضحا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة يقوم بدور كبير في الموائمة بين ما يتم دراسته في التعليم الصيدلي و ماهو موجود في المجال العملي

في حين أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدبلومات التخصصية بكلية الصيدلة تضم 9 برامج هى:

برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية

برنامج دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية

برنامج دبلوم العلاج بالاعشاب

برنامج دبلوم الصيدلة الصناعية

برنامج دبلوم التقنية الحيوية

برنامج دبلوم السموم و التحليل الكيميائي الشرعي

برنامج دبلوم مستحضرات التجميل

برنامج دبلوم تصميم الأدوية

برنامج دبلوم التحليل الاكلينيكي الكيمائي الحيوي

موضحا أن جميع برامج الدبلومات التخصصية لمدة عام واحد ، بينما أوضحت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن برامج الماجستير و الدكتوراه الأكاديمي بالكلية تأتي في التخصصات الأتية:

قسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية

قسم الأدوية و السموم

قسم العقاقير

قسم الميكروبيولوجي و المناعة

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

قسم الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية

قسم الكيمياء العضوية الصيدلية

قسم الكيمياء الطبية

و من جانبها أشارت الدكتورة أماني كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الماجستير المهنى بكلية الصيدلة تضم 4 برامج مهنية هي

الماجستير المهنى في التغذية الإكلينيكية

الماجستير المهنى في إدارة الأعمال الصيدلية

الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية

برنامج دكتور الصيدلية

هذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي

https://youtu.be/isCEXvQi-9Q

موضحا ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل