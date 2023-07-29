فتح باب التقديم للدراسات العليا بصيدلة القناة الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة (دبلومات - ماجستير أكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراة) بدأ من الأول من أغسطس حتى 30 سبتمبر 2023.
موضحا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة يقوم بدور كبير في الموائمة بين ما يتم دراسته في التعليم الصيدلي و ماهو موجود في المجال العملي
في حين أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدبلومات التخصصية بكلية الصيدلة تضم 9 برامج هى:
- برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية
- برنامج دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية
- برنامج دبلوم العلاج بالاعشاب
- برنامج دبلوم الصيدلة الصناعية
- برنامج دبلوم التقنية الحيوية
- برنامج دبلوم السموم و التحليل الكيميائي الشرعي
- برنامج دبلوم مستحضرات التجميل
- برنامج دبلوم تصميم الأدوية
- برنامج دبلوم التحليل الاكلينيكي الكيمائي الحيوي
موضحا أن جميع برامج الدبلومات التخصصية لمدة عام واحد ، بينما أوضحت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن برامج الماجستير و الدكتوراه الأكاديمي بالكلية تأتي في التخصصات الأتية:
- قسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية
- قسم الأدوية و السموم
- قسم العقاقير
- قسم الميكروبيولوجي و المناعة
- قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
- قسم الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية
- قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
- قسم الكيمياء الطبية
و من جانبها أشارت الدكتورة أماني كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الماجستير المهنى بكلية الصيدلة تضم 4 برامج مهنية هي
- الماجستير المهنى في التغذية الإكلينيكية
- الماجستير المهنى في إدارة الأعمال الصيدلية
- الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية
- برنامج دكتور الصيدلية
هذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط
http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx
كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي
https://youtu.be/isCEXvQi-9Q
موضحا ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل
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