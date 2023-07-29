صحة المنوفية تعلن الكشف على 368 ألف حالة خلال مبادرة "100 يوم صحة"

وأكدت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة وقعت الكشف حتى الآن على مايقرب 368 ألف حالة حتى الآن بجميع التخصصات.

وأضافت أن مبادرة 100 يوم صحة تستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم، وتضم كافة المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، ويتم تنفيذها بمحافظة المنوفية من 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية.

مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة ، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الإنجابية ، مؤكدة على استمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.