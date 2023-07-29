اليوم السابع
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صحة الدقهلية تكريم فريق الفيروسات الكبدية ضمن احتفالية اليوم العالمى للكبد

السبت، 29 يوليو 2023 01:22 م
صحة الدقهلية تكريم فريق الفيروسات الكبدية ضمن احتفالية اليوم العالمى للكبد جانب من التكريم
الدقهلية شريف الديب

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كرمت الإدارة العامة للفيروسات الكبدية والقطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، فريق الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية وذلك ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد .

وأعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة و المساندة لهم ومطالباً مراعاة كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دورهم
 
من جانبها قالت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية، إن التكريم هو نتاج لدعم قيادات المديرية وعلى رأسهم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، على جانب العمل الجاد المتفاني لفريقها وفى مقدمتهم الدكتورة حسناء امين، و محمد يوسف، ومحمود رفعت وجميع العاملين تحت إشراف الإدارة بالمستشفيات والإدارات الصحية 
 
وشددت الهراس على ضرورة الاستمرار في المحافظة على مؤشرات الآداء المتميزة بالإدارة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتحقيقا للأهداف الصحية للتنمية المستدامة.
 
 

الدقهليه

صحة الدقهليه

الفيروسات الكبدية

اليوم العالمي للكبد



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