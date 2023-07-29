اليوم السابع
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شروط وطريقة الحصول على أجهزة تعويضية من "تضامن قنا"

السبت، 29 يوليو 2023 05:00 ص
شروط وطريقة الحصول على أجهزة تعويضية من "تضامن قنا" مديرية التضامن الاجتماعي بقنا
قنا صابر سعيد

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أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا طريقة الحصول على أجهزة تعويضية لذوي الهمم داخل محافظة قنا ومراكزها المختلفة بعد العرض على اللجنة الطبية واللحصول المجاني عليها.

وقالت المديرية إن الشروط هي " العرض على طبيب المكتب، مقابلة أولى، بحث اجتماعي، العرض على لجنة الأجهزة، التسجيل بالسجلات وتسلم تقرير الأجهزة.

ومن الأوراق المطلوبة " 2 صورة شخصية، صورة بطاقة، الملف، وحسب البحث الاجتماعي تحدد نسب المساهمة في الجهاز.


تضامن قنا

اجهزة تعويضية

محافظة قنا

اخبار قنا



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