شروط وطريقة الحصول على أجهزة تعويضية من "تضامن قنا"

قنا صابر سعيد

أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا طريقة الحصول على أجهزة تعويضية لذوي الهمم داخل محافظة قنا ومراكزها المختلفة بعد العرض على اللجنة الطبية واللحصول المجاني عليها.



وقالت المديرية إن الشروط هي " العرض على طبيب المكتب، مقابلة أولى، بحث اجتماعي، العرض على لجنة الأجهزة، التسجيل بالسجلات وتسلم تقرير الأجهزة.



ومن الأوراق المطلوبة " 2 صورة شخصية، صورة بطاقة، الملف، وحسب البحث الاجتماعي تحدد نسب المساهمة في الجهاز.