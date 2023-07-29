شاهد.. والد أحد الطلاب يقدم أغنية ويرقص بلدى فى حفل تخرج طلاب الآداب بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

حالة من الفرحة الكبيرة عمت الطلاب الخريجين من كلية الآداب قسم الإعلام، بجامعة المنوفية، والذين نظموا حفل تخرجهم اليوم، وسط حضور أولياء الأمور وعدد من الشخصيات بالفرحة الكبيرة.

فيما قدم والد أحد الطلاب مقطوعة غنائية أمام جميع الحضور حازت على اعجاب جميع الحاضرين ليختتم احتفال تخرج ابنه بالرقص البلدى.

فيما سيطرت السعادة البالغة على وجوة الجميع من طلاب وآباء وامهات، فى حفل تخرجهم الذين اعتبروا بداية للعمل وشق الطريق.

شارك فى تكريم الطلاب معتز حجازي المتحدث الرسمي لمحافظة المنوفية، والنائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، ومحمود شاكر الصحفي باليوم السابع وباحث الدكتوراة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومحمد جمال عوف مدير عام شركة غاز مصر، وذكي عبد الله مدير المدرسة الثانوي بنين بمنشية سلطان إدارة منوف، وحامد عياد إمام وخطيب.

وأكد المنسقين للحفل زياد عرفه، أسامة جندي، إسلام ذكي، أنهم سعدوا كثيرا بما خرج به الحفل من نجاح ورسم البسمة على وجوة الجميع، مؤكدين على أنهم كانوا خلقة وصل بين جميع زملائهم والمشاركين حتى يخرج الحفل بهذا النجاح الذى أعرب عنه الجميع.