شاهد.. أحدث صور لمحطة العاصمة الإدارية بالخط الأول للقطار السريع

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الهيئه القومية للأنفاق صورا توضح تقدم الأعمال ب محطة العاصمة للقطار السريع ، وذلك ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع ( العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح ) .

ويمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 21 محطة ( 13 ) محطات قطار سريع ، و ( 8 ) محطة إقليمية، السرعة التصميمية للمشروع250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

والمحطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتعد المحطة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث يتم اللمسات النهائية للتشطيبات النهائية للمحطة وتجهيز الغرف الفنية التى تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية وذلك لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.