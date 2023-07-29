اليوم السابع
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سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات الأسبوع الجارى بسبب زيادة المعروض

السبت، 29 يوليو 2023 01:35 م
سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات الأسبوع الجارى بسبب زيادة المعروض أسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، عقب انتهاء الذهب هذا الأسبوع على تراجع 10 جنيهات عند المقارنة مع سعر فتح التداول على الذهب مطلع الأسبوع.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1847 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 2463 جنيها.
 
الجنيه الذهب 17240 جنيها.
 
 

تذبذب الذهب

سيطر التذبذب في نطاقات ضيقة على أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من التحركات الكبيرة في أسعار الذهب العالمي، يرجع هذا إلى استقرار عدد من العوامل في السوق المحلية أجبرت السعر على التحركات العرضية وعدم التأثر بسعر الأونصة العالمية، وفق جولد بيليون.

 
وافتتحت أسعار الذهب تداولات هذا الأسبوع عند 2155 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، منخفضة بقيمة 10 جنيهات عن سعر افتتاح الذهب خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17240 جنيه.
 
وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن تداولات الذهب انحصرت بين المستويين 2150 – 2175 جنيه للجرام صعوداً وهبوطاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من التحركات الكبيرة التي شاهدناها في الأسواق العالمية.
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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