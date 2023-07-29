زراعة بورسعيد: حققنا الاكتفاء الذاتى من الأرز وتخطينا الـ 100% فى توريد القمح

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة بورسعيد، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز الذي تم زراعته في المحافظة.

وأضاف في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية.

وأشار إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة، كما وصلت نسبة توريد القمح بمحافظة بورسعيد لموسم 2023 أكثر من 100%.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد أنجزت العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.