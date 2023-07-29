جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أقراص مخدرة وكمية من العاج

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك من ضبط عدد من الأقراص المخدرة وكمية من العاج (سن الفيل) بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الإنضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الأولى برئاسة مصطفى الجندي مدير الإدارة واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة الطيران القادمة من باريس حيث اشتبه محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد بحيري مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة بتكليف أحمد فؤاد أحمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 109 أقراص وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش 1.3 جرام وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط 5 أكياس بهم مادة الفينتانيل المخدرة.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 17 كيلو جرام من العاج (سن الفيل) أفاد تقرير كل من الدكتورة رحاب رفعت والدكتورة أمال سعيد من إدارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية بأن المضبوطات مدرجة بملاحق اتفاقية سايتس ومخالفة طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ للاتفاقية قام بالضبط سامي نبيل سامي مأمور الجمرك وصبري حسانين مدير الحركة .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 93 و94 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة .