جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا علي رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا اشتبه أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية،وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف منشاوي مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمود محمد سليمان مدير الحركة بتكليف محمود علي عباس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٣٠٧ قرص من عقار الترامادول وعقاقير اخري مدرجة بجداول المخدرات.

قرر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.