اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان

السبت، 29 يوليو 2023 07:10 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من مستلزمات زراعة الأسنان.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف احمد عطالله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندسة ميار أسامة مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة. 
 
قام وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات زراعة الأسنان وسط الملابس بالحقائب، بلغت كمية المضبوطات ٢٥٣ عبوة.
 
وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

جمارك المطار

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