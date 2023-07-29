جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب كمية من حقن الفيلر والسيليكون

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من السيليكون وحقن الفيلر.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف احمد عطالله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد محمد عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من العبوات التي تحتوي علي حقن الفيلر و السيليكون.

قام احمد فؤاد حامد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من السيد موسي و محمود عبد المولي و هدي إبراهيم و الاء صلاح تحت أشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 40 عبوة بهم حقن فيلر و22 عبوة بهم كميات من السيليكون.

أمر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 185 لسنة 2023 ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.