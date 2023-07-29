جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته كمية كبيرة من أدوية مدرجة بجداول المخدرات

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمود علي عباس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشرائط لعقار الترامادول وعقاقير اخري مدرجة بجداول المخدرات.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.