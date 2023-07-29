جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الكمبيوتر

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بجمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الكمبيوتر بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جنيف على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه عبد القوى عزوز مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم فتلاحظ وجود لفائف متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام جورج الفونس مدير الحركة بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مستلزمات الكمبيوتر (رامات و بروسيسور ) في لفائف وسط الملابس .

قام تامر قاسم مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من هاني محمود وعلى محمود و محمود عباس وكريم يوسف مأمورى الجمرك باستكمال التفتيش فتبين وجود كمية أخري مما سبق ذكره وتم تشكيل لجنة مكونه من أحمد عبد الواحد وصموئيل وصفي وأيمن عصام وأمل مصطفي وندا سيد مأمورى الجمرك تحت إشراف حازم محمد على مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٥٨٨ رامة و١١١ بروسيسور بإجمالي ٦٩٩ وحدة.

قرر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.