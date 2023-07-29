جارديان: فوضى جديدة فى حركة السكك الحديدية ببريطانيا اليوم بسبب الإضراب

كتبت رباب فتحى

يواجه الركاب البريطانيون يومًا آخر من فوضى القطارات المعطلة في جميع أنحاء بريطانيا السبت حيث يشارك الآلاف من الموظفين في النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ثالث إضراب لمدة 24 ساعة، خلال 9 أيام، في نزاع طويل الأمد حول الأجور والشروط، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبدأ حوالي 20 ألف موظف يعملون في 14 شركة تشغيل قطارات رئيسية متعاقدة مع وزارة النقل في إنجلترا إضرابهم الثالث صباح اليوم. وتم تحذير الركاب للتحقق من جداول القطارات قبل السفر ، حيث حث بعض المشغلين الناس على السفر فقط عند الضرورة القصوى ، والتأكد من الخدمات التي سيتم تشغيلها.

وبدأت الخدمات المقللة في وقت متأخر من صباح اليوم وتنتهي في وقت مبكر من هذا المساء ، مع تأثر الجداول الزمنية المخفضة في جميع أنحاء إنجلترا والقطارات العابرة للحدود إلى اسكتلندا وويلز.

في بعض المناطق ، سيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطارات فقط ، بينما سيتم إغلاق العديد من الخطوط الفرعية والمحطات.

وستغادر قطارات المسافات الطويلة آخر مرة في وقت مبكر من بعد الظهر ، مع تقليص جداولها إلى ساعة واحدة في العادة.

وقالت مجموعة توصيل السكك الحديدية ، التي تمثل مشغلي القطارات ، إنه يجب على الركاب الاستمرار في التحقق من التحديثات، حيث من المتوقع أن تتعطل القطارات أيضًا صباح الأحد بسبب الإضراب.

وأضافت المجموعة أن الإضراب سيؤثر على خطط العطلات العائلية وسيجلب "خيبة الأمل والإحباط والضغط المالي لعشرات الآلاف من الأشخاص"، بالإضافة إلى التأثير على الأعمال التجارية.

وألقت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل باللوم على الحكومة والشركات لرفضها التفاوض، مؤكدة أن العرض المقدم من التضخم. وتعارض النقابات أيضًا الإغلاق المخطط لمكاتب التذاكر، والذي يخضع حاليًا لاستشارة عامة موسعة .