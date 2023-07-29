اليوم السابع
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جارديان: تضاعف معدل الاقتراض فى بريطانيا خلال 18 شهرا وزيادة الضغوط على الأسر

السبت، 29 يوليو 2023 12:23 م
جارديان: تضاعف معدل الاقتراض فى بريطانيا خلال 18 شهرا وزيادة الضغوط على الأسر سوناك
كتبت ــ رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بيانات جديدة أظهرت أن معدلات القروض الشخصية فى المملكة المتحدة تضاعفت في أكثر من 18 شهرًا بقليل، مما أدى إلى "ارتفاع كبير" في التكاليف للأسر التي تعاني من ضغوط مالية وتأمل في اقتراض الأموال.
 
وفي أوائل ديسمبر 2021 - قبل أن تبدأ أسعار الفائدة الرسمية في الصعود بلا توقف - كان من المحتمل أن يتمكن شخص يتمتع بتصنيف ائتماني جيد من الحصول على قرض شخصي جديد بقيمة 5000 جنيه إسترليني يتم سداده على مدى 36 شهرًا من الوصول إلى أفضل شراء أسعار تبدأ من 3.3%، ولكن الآن وصل هذا السعر إلى 6.6%.
 
وأوضحت الصحيفة، أنه في كثير من الحالات، تضاعفت المعدلات الأعلى، حيث رفع العديد من مقدمي الخدمات الذين كانوا يقدمون أسعارًا أقل من 3.5% في ديسمبر 2021 النسبة الآن إلى 7.2% وما فوق. 
 
ويقول الخبراء، إن الأشخاص الذين يأملون في اقتراض الأموال عن طريق قرض شخصي أو بطاقة ائتمان "يواجهون تكاليف أعلى بكثير منذ أن بدأت هذه الدورة من 13 ارتفاعًا متتاليًا في أسعار الفائدة في ديسمبر 2021".
 
وأضافوا: "لقد تضاعفت أسعار قروض أفضل شراء، لذا فإن تغيير السيارة أو اقتراض تحسين المنزل أصبح الآن أكثر تكلفة بكثير، في الوقت الذي أصبحت فيه ميزانيات المستهلكين بالفعل مضغوطة إلى نقطة الانفجار".
 
وكان هناك قلق متزايد بين المؤسسات الخيرية والنشطاء من أنه مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة، يتجه عدد متزايد من الناس إلى أشكال الائتمان باهظة الثمن في كثير من الأحيان لتغطية الإنفاق والنفقات اليومية مثل الغذاء وتكاليف السكن والوقود.

بريطانيا

ازمة المعيشة فى بريطانيا

الاقتصاد البريطانى

ريشى سوناك

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