تعرف على أسباب وعوامل الخطر لكتل ​​الجلد

كتبت نهير عبد النبى

قد يكون مصطلح "تكتل الجلد" غامضًا ويمكن أن تنبع الأعراض من العديد من الأسباب المتنوعة ولكن من خلال فك تشفير شعورها ومظهرها ، يمكنك الحصول على بعض الوضوح حول ما يحدث.

وحسب ما ذكره موقع helthy تقول Lucia Seminario-Vidal ، وهي طبيبة أمراض جلدية يمكن تقسيم "التكتلات الجلدية" إلى ثلاث فئات مختلفة ، كما تقول الدكتورة سيميناريو فيدال:

-حميد: غير سرطاني وقد لا يحتاج إلى علاج

-التهابات أو معدية: تتطلب العلاج ولكنها لا تهدد الحياة

-خبيثة: هذه سرطانية وتتطلب علاجًا على المدى القصير (بدلاً من نهج الانتظار والترقب)

يمكن أن يكون لكتل ​​الجلد العديد من الأسباب المختلفة ، والتي ستؤثر على شكلها أو ملمسها. فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تحدد نتوء الجلد

-كتلة ذات ملمس ناعم أو طري أو اسفنجي

-كتلة تشعر بالحركة

-كتلة ثابتة

-كتلة صلبة

-كتلة تشعر بالصلابة

-كتلة حمراء وملتهبة

-كتلة مؤلمة

-كتلة ذات مسام مركزية

-كتلة تبدو واضحة المعالم تحت الجلد

-كتلة ذات محيط غير منتظم

-كتلة تنمو

بالإضافة إلى ذلك اعتمادًا على السبب ، قد تواجه أعراضًا مصاحبة للكتلة الجلدية على سبيل المثال ، إحدى علامات سرطان الغدد الليمفاوية ، أو سرطان الجهاز الليمفاوي ، هي تضخم الغدد الليمفاوية في الإبط ، أو الرقبة ، أو الفخذ ، إلى جانب الحمى والتعرق الليلي.

ما الذي يسبب ظهور كتل على الجلد؟

يمكن أن تكون الكتل على الجلد أو تحته قد تتراوح من الزوائد الجلدية ، والورم الشحمي (الترسبات الدهنية تحت الجلد) ، والخراجات ، والثآليل ، وحب الشباب الالتهابي ، والورم الليمفاوي (سرطان الجهاز الليمفاوي) ، أو سرطان الجلد ، بما في ذلك سرطان الخلايا القاعدية ، وسرطان الخلايا الحرشفية .





من اشكال وأسباب كتل الجلد



كيس

يقول الدكتور هارتمان إن هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتكتل الجلد ، وغالبًا ما تظهر على الوجه أو الظهر انها سلسة متحركة ، وهي بيضاوية ذات حدود محددة ، وهي ليست اسفنجية تمامًا ، ولكنها ليست ثابتة ومتينة أيضًا الهبة الميتة من الكيس عبارة عن كتلة بها مسام مركزية يحدث هذا عندما لا ينضج الجلد بشكل صحيح وينثني على نفسه مكونًا المسام. (ومع ذلك ، لن يكون لكل الأكياس مسام مرئية ،). إذا أصيبت الخراجات ، فقد تصبح حمراء ومؤلمة أو تفرز السوائل إذا كنت تشك في إصابتك بكيس مصاب بالعدوى ، فاطلب الرعاية الطبية.

البثره

هذه عبارة عن نمو جلدي يسببه فيروس الورم الحليمي هناك العديد من أنواع الثآليل المختلفة ، وغالبًا ما توجد على اليدين والقدمين النوع الأكثر شيوعًا من الثؤلول له مظهر يشبه القرنبيط تقريبًا.

ورم ليفي جلدي

هذه عقيدات حميدة يمكن العثور عليها في أسفل الساقين تبدو وكأنها نتوء صغير أحمر مرتفع وتكون صلبة و "شبيهة بالصخور" ليس لديهم سبب معروف إذا قمت بقرص ورم ليفي جلدي ، فغالبًا ما يبدو أنه يتجعد إلى الداخل ، مما يؤدي إلى تكوين غمازة صغيرة نادرًا ما يكون الورم الليفي الجلدي عبارة عن ساركوما ليفية جلدية ، وهو نوع من سرطان الجلد يشبه مجموعة من الكتل الموجودة على الجلد.

الورم الشحمي

هذا التكتل الجلدي هو في الواقع ورم حميد من الدهون التي تنمو في طبقة الدهون في الجلد والتي يمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم يمكن أن ينتشر في العائلات ، لذلك قد يكون هناك سبب وراثي ستشك في الورم الشحمي لأنه سيكون طريًا وطريًا (مصنوعًا من الدهون) ولن تكون الحواف محددة جيدًا. هذه عادة ليست مؤلمة.

تضخم العقدة الليمفاوية

الغدد الليمفاوية هي جزء من الجهاز المناعي لجسمك وتقع في أجزاء معينة من الجسم ، مثل الإبط أو الفخذ أو أسفل ذقنك في رقبتك يقول هارتمان إن هذه يمكن أن تتورم إذا مرضت عندما تتجمع الخلايا المناعية هناك وتكافح العدوى قد تتضخم الغدد الليمفاوية في الفخذ أيضًا وتصبح ملتهبة بسبب التمرينات الشديدة (مثل المشاركة في حدث تحمّل طويل ، مثل سباق الماراثون) ، تضيف سيميناريو فيدال. إذا شعرت بالعقد الليمفاوية أو بدت متورمة ، يجب أن تطلب العناية الطبية.

إذا كنت مصابًا بعدوى ، فإن الغدد الليمفاوية تتقلص إلى حجمها الطبيعي بعد أن تتحسن يجب أن يظلوا يشعرون بالسلاسة والقدرة على الحركة. ومع ذلك ، قد يصبح سرطان الغدد الليمفاوية ، أو سرطان الغدد الليمفاوية ، صلبًا أو صلبًا وثابتًا قد تكون هناك أيضًا أعراض أخرى للسرطان ، مثل انخفاض الشهية وفقدان الوزن والحمى والقشعريرة.