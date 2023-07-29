تجديد حبس مستريح الهواتف المحمولة فى الزاوية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل مستريح الهواتف المحمولة، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدعوى التجارة بالهواتف الذكية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

البداية كانت بتلقي قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي حوله لإحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يدير صفحة إلكترونية، بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، إذ يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وخاصةً راغبي شراء الهواتف المحمولة من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم يقنعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بتخصيص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.