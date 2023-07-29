بوتين: إذا كان هناك من يريد الصدام مع روسيا فنحن جاهزون ومستعدون لذلك

كتب محمد جمال

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه إذا كان هناك من يريد الصدام مع روسيا فنحن جاهزون ومستعدون لذلك، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكد بوتين أن مبادرة السلام الإفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام مع أوكرانيا.

وعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورج يومى الخميس والجمعة الماضيين، ونلخصها لحضراتكم فى عدة نقاط:-

بوتين: لدى إفريقيا إمكانات هائلة وهي تتزايد بدرجة كبيرة.

بوتين: أفريقيا بحاجة إلى الاستقرار في السياسة الداخلية من أجل تطوير الاقتصاد ولديها تعاون في المجال العسكري التقني مع روسيا.

بوتين: الدول الأفريقية لا تطلب من روسيا صدقات بل يحاولون إيجاد مشاريع مقبولة للطرفين.

بوتين: خطة السلام حول أوكرانيا وصفقة الحبوب لا علاقة لهما ببعضهما البعض.

بوتين: الدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

بوتين: يتم تنفيذ بنود من مبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا، على سبيل المثال، تبادل الأسرى، والقضايا الإنسانية

بوتين: روسيا لم ترفض مفاوضات السلام.

بوتين: عدد من نقاط المبادرة الأفريقية يصعب تنفيذها، على سبيل المثال، وقف إطلاق النار، أوكرانيا تشن هجوماـ ولهذا من الصعب الرجوع إلينا في هذه الحالة.