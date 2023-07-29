انهيار شرفة عقار بحى المنتزة شرق الإسكندرية دون إصابات

وتوجهت وحدة الإزالة الفورية والمهندس النوباتيجى لعنوان البلاغ، وبالمعاينة علي الطبيعه تبين سقوط أجزاء من بلكونة الدور الثاني وبلكونة الدور الثالث، وتم عمل حواجز خشبيه لحماية المارة بمعرفة وحدة الإزالة لحين إزالتها .

وكان حى الجمرك بالإسكندرية، قد تلقى بلاغ بسقوط شرفة، بمنطقة باللبان شارع الخلعي رقم 9 متفرع من شارع الجنينه، مما أسفر عن 3 مصابين تم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وانتقلت المهندسه نهى خليفة رئيس الحى والمهندسه وفاء علي سكرتير عام الحى، الى موقع الحادث، وأصدرت تعليمات بوضع حواجز خشبية حول العقار ومنع المارة مع رفع الانقاض.

وذكر الحى في بيان له أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة .