انهيار شرفة عقار بحى المنتزة شرق الإسكندرية دون إصابات

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول شرق الإسكندرية، بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من بلكونة، دون إصابات، ووجه اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزة أول، بالتحرك الفورى، وإتخاذ اللازم لحماية أرواح المارة نتيجة تساقط أجزاء خرسانية من بلكونة، فور رصد مدير إدارة الازمات والكوارث لتساقط اجزاء خرسانية من بلكونة بالعقار الكائن بشارع جابر النقاش من شارع جمال عبد الناصر ، سيدي بشر بحرى
وتوجهت وحدة الإزالة الفورية والمهندس النوباتيجى لعنوان البلاغ، وبالمعاينة علي الطبيعه تبين سقوط أجزاء من بلكونة الدور الثاني وبلكونة الدور الثالث، وتم عمل حواجز خشبيه لحماية المارة بمعرفة وحدة الإزالة لحين إزالتها .
وكان حى الجمرك بالإسكندرية، قد تلقى بلاغ بسقوط شرفة، بمنطقة باللبان شارع الخلعي رقم 9 متفرع من شارع الجنينه، مما أسفر عن 3 مصابين تم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج اللازم .
وانتقلت المهندسه نهى خليفة رئيس الحى والمهندسه وفاء علي سكرتير عام الحى، الى موقع الحادث، وأصدرت تعليمات بوضع حواجز خشبية حول العقار ومنع المارة مع رفع الانقاض.
وذكر الحى في بيان له أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة .
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