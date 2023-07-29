انقطاع تام للكهرباء في عدد من المحافظات بالعراق

انقطع التيار الكهرباء في محافظات عدة بالعراق، مثل محافظة البصرة وعدد من المحافظات الجنوب بسبب حريق اندلع في محطة البكر.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، إن "هناك عمل تخريبي يستهدف الخط الناقل بين صلاح الدين وحديثة".
وأضافت: "في الوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة، وفي الوقت الذي تواكب فيه الوزارة وتشكيلاتها جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها، حيث تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة (الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة) لانطفاء تام؛ بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية ١٣٢ ك .ف بمحافظة البصرة".
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