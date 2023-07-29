يواجه نظام الطاقة اليونانى تحديًا مستمرًا بسبب موجات الحر المتتالية وحرائق الغابات منذ بداية يوليو، وعلى الرغم من ذلك، ذكرت المنظمة أنها استجابت للتحدى بنجاح مطلق، وكفلت استمرار تشغيل النظام.

وشكلت فترات بعد الظهر الصيفية أصعب الأوقات لحماية نظام الكهرباء من انقطاع التيار الكهربائى فى اليونان.

وشجعت وزارة البيئة والطاقة اليونانية، مستهلكى الكهرباء على استخدام كهرباء الشبكة بشكل أساسى بين الساعة 2 بعد الظهر و 6 مساءً عندما يكون حقن الطاقة الشمسية فى الشبكة وفيرًا، كما نصحت الوزارة اليونانيين بتجنب الأنشطة كثيفة الطاقة مثل الغسيل أثناء الليل، عندما لا تعمل حدائق الطاقة الشمسية.