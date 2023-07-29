اليوم السابع: القمة الروسية الأفريقية وسباق الكبار نحو القارة السمراء

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها عودة الرئيس السيسى إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة سان بطرسبرج.

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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة سان بطرسبرج.. الرئيس يشارك فى اجتماع مع «بوتين» وقادة الدول الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.. ودفع مبادرة الوساطة بين موسكو وكييف



القمة الروسية الأفريقية وسباق الكبار نحو القارة السمراء.. المسار السليم يبدأ من الوعى الكامل بأن القارة نضجت وشبت عن الطوق.. وموسكو تنطلق من تاريخ جيد مع الأفارقة رغم ملاحظات الحاضر.. ولو لم يكن لديها ما تقدمه فعلى الأقل خطابها عن «الندية والتكافؤ» أكثر عقلانية

المشروعات القومية قاطرة تنمية الجمهورية الجديدة



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مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. الشبكة تعقد مؤتمرها بالقاهرة وتناقش تحديد أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان



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الذهب فى أدنى مستوى له بمصر خلال شهر.. استقرار سعر الصرف وزيادة معروض الذهب مع العائدين من الخارج تسبب فى هبوط السعر عند 2150 جنيها

المصريون بالخارج يقطعون آلاف الأميال فى حب مصر.. الجاليات والكيانات والروابط من 56 دولة حول العالم حاضرون بمؤتمر «المصريين بالخارج» نهاية الشهر.. مؤسس الاتحاد العالمى: فرصة لعرض رؤيتنا ومناقشة أهم الملفات



المبادرات الرئاسية ساعدت فى إنهاء معاناة المواطنين بالدقهلية.. الكشف على أكثر من 10 آلاف مريض شهريا فى العلاج على نفقة الدولة.. وإجراء ما يناهز 1500 عملية خلال الشهر الواحد بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية والجامعية

«الصحة»: تقديم 171 ألف خدمة بالمبادرات الرئاسية





