الهند تترأس الدورة الـ62 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة

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أعلنت بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة، تولى نيودلهى رسميًا رئاسة الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية، وأنها ستقوم بدورها لمواجهة التحديات الاجتماعية.

وذكرت البعثة الهندية- فى بيان أصدرته، اليوم- أن المندوبة الدائمة للبلاد لدى الأمم المتحدة السفيرة روتشيرا كامبوج تولت رئاسة هذه الدورة رسمياً، وأكدت التزام الهند بمبادئها الأساسية والعمل بجدية من أجل تحقيق الازدهار والرفاهية على المستوى العالمى.



ولفت البيان إلى أنه كان قد تم انتخاب الهند يوم 15 فبراير الماضى لرئاسة الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية، وتعتبر هذه المرة الأولى التى تشغل فيه الهند هذا المنصب الرفيع داخل لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة منذ عام 1975.



وأضاف "أن الموضوع الرئيسى لهذه الدورة يدور حول دعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال انتهاج سياسات اجتماعية لتسريع التقدم على طريق تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة ولتحقيق هدف القضاء على الفقر".



وتابع "أن هذا الموضوع يؤكد الصلة الحيوية بين التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية اللتين تشكلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".



وأشار البيان إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تتولى مسئولية المراجعة الدورية للقضايا المتعلقة بمتابعة وتنفيذ إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية، وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.