النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب لقى مصرعه على يد عاطلين بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة إعداد وإرسال تقرير مفصل بالصفة التشريحية لجنة شاب لبيان سبب الوفاة، وذلك بعد أن لقى مصرعه على يد عاطلين فى منطقة المطرية بسبب خلافات قديمة بينهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط قتيل على يد عاطلين بأحد شوارع المنطقة، بعد أن نشبت بينهم مشادة كلامية.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شاب فى العقد الثالث من العمر، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب خلافات بين المتهمان والمجنى عليه وشقيقه، على خلفية منع الضحية وشقيقه المتهمان من الوقوف أمام محل عملهم بسبب كثرة مزاحهما ومشاجرتهما مع الآخرين.

وتبين من التحريات أيضا أن الجناة أحرزت يوم الواقعة سلاح ناري وتوجها إلى محل عمل الضحية، وبمجرد أن رأوه تجدد الخلاف بينهم تطور إلى التشابك بالأيدى، فأخرج أحد المتهمان السلاح الناري الذى بحوزته وأطلق النار على الشاب المجنى عليه فسقط غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى.