النيابة تطلب تقرير الحالة الصحية لربة منزل تعرضت للطعن على يد زوجها فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة روض الفرج بسرعة ارسال تقرير مفصل بالحالة الصحية لربة منزل وشقيقها تعرضا لواقعة اعتداء بالطعن بسلاح أبيض على يد زوجها على خلفية خلافات أسرية معه، وأمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت برصد مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجارى تلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا من كلاً من (مالك مخبز بدائرة القسم ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته) بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب – حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول – لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية ، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.