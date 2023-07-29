وأضاف بيسكوف- ردًا على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة (تاجانروج) الروسية، الجمعة- أن "نظام كييف يواصل ممارساته المفضلة، أي توجيه الضربات إلى المواقع المدنية والمراكز السكنية"، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وتابع: "في ذلك يتمثل جوهر نظام كييف.. وقد بدأ منذ عام 2014 بإظهار طبيعته فيما يخص دونباس، والآن جميع المناطق الأخرى".

وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات وقعت في مقاطعة روستوف للمرة الأولى.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، في وقت سابق، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاجانروج الروسية.