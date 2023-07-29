الصحة: السيدات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال

قالت وزارة الصحة والسكان إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال، لذلك العناية بصحتهن النفسية ضرورية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان : الحفاظ على سلامة الصحة النفسية للمرأة مهم لأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق من الرجال وعالميًا يوجد نحو 76 مليون سيدة في سن البلوغ تعانين من نوبة اكتئاب كبيرة كل عام.
وكانت قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة تشمل تقديم خدمات الصحة النفسية والتى تتمثل فى خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن حملة «100 يوم صحة» تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
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