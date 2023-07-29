الصحة: السيدات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال، لذلك العناية بصحتهن النفسية ضرورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : الحفاظ على سلامة الصحة النفسية للمرأة مهم لأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق من الرجال وعالميًا يوجد نحو 76 مليون سيدة في سن البلوغ تعانين من نوبة اكتئاب كبيرة كل عام.