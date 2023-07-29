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السكة الحديد تعيد سرعة القطارات لطبيعتها بعد انخفاض الحرارة

السبت، 29 يوليو 2023 06:08 م
السكة الحديد تعيد سرعة القطارات لطبيعتها بعد انخفاض الحرارة قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعادت هيئة السكة الحديد، سرعة القطارات لطبيعتها بعد تخفيضها طوال النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع انخفاض درجات الحرارة.

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.


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