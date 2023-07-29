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الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع "الوساطة الأفريقية" لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

السبت، 29 يوليو 2023 01:58 ص
الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع "الوساطة الأفريقية" لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع "الوساطة الأفريقية"
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج في اجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الأفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.
 
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اوكرانيا




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