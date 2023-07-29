الخارجية الروسية: تلقينا 30 مبادرة سلام لتسوية الوضع في أوكرانيا

أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت، إن روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام لتسوية الوضع في أوكرانيا عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.

وأضافت الدبلوماسية الروسية - على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أن روسيا ممتنة للجميع لقد كانت هناك العديد من هذه المبادرات قدمتها شخصيات عامة من خلال القنوات الحكومية أو حتى بطريقة خاصة".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن قواتها نفذت ضربة بأسلحة عالية الدقة لنقطة قيادة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة دنيبروبيتروفسك ، وتمت إصابة الموقع وحققت الضربة هدفها.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم صد 5 هجمات أوكرانية ومقتل نحو 120 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك ، وصد هجومين وتصفية حوالي 135 عسكريا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه ، وصد هجومين آخرين والقضاء على نحو 170 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان".

وأشارت الوزارة إلى إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق ، بالإضافة إلى ضرب مستودع ذخيرة في زابوروجيه، وآخر في خاركوف، وتدمير مستودع وقود ومركز قيادة للقوات الأوكرانية في زابوروجيه ، كما تم اعتراض صاروخين مضادين للطائرات من منظومة الدفاع الجوي "إس-200" معدلين لضرب أهداف أرضية، و7 صواريخ مجنحة Storm Shadow واثنين من صواريخ HIMARS، وإسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية.