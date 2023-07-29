الحبس عامين للسائق المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح العجوزة اليوم السبت بالحبس عامين للسائق المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة.

كانت جهات التحقيق بالجيزة، قد قررت إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجنى عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضى، والتسبب له فى كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

بداية الواقعة كانت بتعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا بميدان سفنكس بالقاهرة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.