الثانوية العامة 2023.. سجل رقم جلوسك تصلك النتيجة فور اعتمادها الأسبوع الجارى

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن المقرر أن تعتمد النتيجة وتعلن رسمياً مطلع الأسبوع الجارى، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس دون الحاجة إلى الاسم حيث يضع الطالب رقم الجلوس فى المكان المخصص لرقم الجلوس ويقوم بالضغط على بحث تظهر له النتيجة بالمجموع الكلى ودرجاته فى المواد الدراسية وحالته ناجح من الدور الأول أم راسب فى مادة أو أكثر.

ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي اضغط هنا

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.