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الثانوية العامة 2023.. سجل رقم جلوسك تصلك النتيجة فور اعتمادها الأسبوع الجارى

السبت، 29 يوليو 2023 04:00 ص
الثانوية العامة 2023.. سجل رقم جلوسك تصلك النتيجة فور اعتمادها الأسبوع الجارى نتيجة الثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
ومن المقرر أن تعتمد النتيجة وتعلن رسمياً مطلع الأسبوع الجارى، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس دون الحاجة إلى الاسم حيث يضع الطالب رقم الجلوس فى المكان المخصص لرقم الجلوس ويقوم بالضغط على بحث تظهر له النتيجة بالمجموع الكلى ودرجاته فى المواد الدراسية وحالته ناجح من الدور الأول أم راسب فى مادة أو أكثر.
 
ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي اضغط هنا
 
 
أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
 
كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

أوائل الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الرياضيات بالثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الجيولوجيا للثانوية العامة 2023



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