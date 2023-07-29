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التنمية الحضرية: إجمالى تكلفة مشروعات الصندوق تريليون و160 مليار جنيه

السبت، 29 يوليو 2023 12:18 ص
التنمية الحضرية: إجمالى تكلفة مشروعات الصندوق تريليون و160 مليار جنيه خالد صديق
كتب إبراهيم حسان

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قدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC من داخل مشروع "حدائق الفسطاط" والتي تعد نقلة حضارية في قلب القاهرة التاريخية.
 
واستضاف جابر القرموطي خلال الحلقة خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، وقال إنه جرى نقل سكان منطقة حدائق الفسطاط إلى معيشة أفضل، في المساكن التي أقيمت لهم وتعد مشروعا متكامل به مركز طبي ومدارس وسينما ومكتبة.
 
وتابع خالد صديق،"مشروع حدائق الفسطاط يعد متنفس في قلب القاهرة ويقام على مساحة 500 فدان، والمشروع يتكلف 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات صندوق التنمية الحضرية بكل المحافظات يصل إلى تريليون و160 مليار جنيه حتى عام 2030.
 
وأكمل رئيس صندوق التنمية الحضرية، "قبل التفكير في أي مشروع يتم التفكير في نقل السكان في مناطق جيدة، ونجلس مع السكان لمعرفة طلباتهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وليس هناك متضررين من السكان المنقولين إلى مشروعات سكنية".
 
 

حدائق الفسطاط

تطوير حدائق الفسطاط

اخبار التليفزيون

مشروعات صندوق التنمية الحضرية



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