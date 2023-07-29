التموين: لدينا مخزون من جميع السلع وزيادة معدلات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة بجانب أيضا التعاقد على شراء السلع أولا بأول لاستمرار وجود مخزون طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.