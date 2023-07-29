الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2023.. السماح للأم بإرضاع طفلها وقت العمل

كتبت أمل علام

يقام الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس كل عام، بدعم من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والعديد من وزارات الصحة، والشركاء من المجتمع المدنين، ويبدأ من 1 إلى 7 أغسطس، ويركز موضوع هذا العام على الرضاعة الطبيعية والعمل.



الرضاعة الطبيعية اسهل ويجب دعم السيدات

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن السماح للمرأة العاملة بإرضاع طفلها فى وقت محدد خلال العمل يوفر فرصة استراتيجية للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التى تدعم الرضاعة الطبيعية، كما أن منحها إجازة الأمومة لمدة لا تقل عن 18 أسبوعًا، ويفضل أكثر من 6 أشهر، وأماكن الإقامة فى مكان العمل، يعتبر من القضايا الملحة لضمان قدرة المرأة على الرضاعة الطبيعية ما دامت ترغب فى ذلك.

وأكد التقرير الذى وضعته منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يحصلن على حقوق الأمومة الأساسية، حيث يجد الكثيرون أنفسهن غير مدعومات عند عودتهن إلى العمل.

وتستخدم منظمة الصحة العالمية الأسبوع لمناصرة أفضل الممارسات لدعم الرضاعة الطبيعية المتعلقة بمكان العمل، فى بلدان مختلفة، عبر مختلف أنواع العقود والقطاعات، وتعزيز الإجراءات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في ضمان نجاح الرضاعة الطبيعية لجميع النساء العاملات، أينما يعملن.



لابد من دعم السيدات اثناء العمل للسمح لارضاع أطفالهن

الرسائل الرئيسية عن الحملة..

1.جعل الرضاعة فى العمل، توفر الرضاعة الطبيعية فوائد صحية وغذائية حيوية للأطفال مع آثار إيجابية مدى الحياة، وبناء مجموعات سكانية أكثر صحة - وقوى عاملة - للمستقبل.

2. لا ينبغي للمرأة أن تختار بين الرضاعة الطبيعية لأطفالها ووظائفها دعم الرضاعة الطبيعية ممكن بغض النظر عن مكان العمل أو القطاع أو نوع العقد.



الرضاعة الطبيعية

تعمل وسائل حماية الأمومة على تحسين صحة الأطفال والنساء وزيادة الرضاعة الطبيعية، ومع ذلك، فى الوقت الحاضر، تفتقر أكثر من نصف مليار امرأة عاملة إلى فرص الحصول على خدمات الأمومة، يجد الكثيرون أنفسهم غير مدعومين عند عودتهم إلى العمل.

3. يجب على جميع النساء فى كل مكان - بغض النظر عن عملهن - أن يحصلن على 18 أسبوعًا على الأقل، ويفضل أكثر من 6 أشهر.

4. ضمان توفير أصحاب العمل إجازة مدفوعة الأجر ومساحة مخصصة للرضاعة الطبيعية أو شفط الحليب بعد هذه الفترة.

5. ضمان حصول جميع النساء على استحقاقات الأمومة، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي أو بعقود محدودة

6. معالجة التمييز المتصل بالعمل ضد المرأة، بما في ذلك أثناء الحمل والولادة وبعدهما.

7. توفير الوقت والمساحة للرضاعة الطبيعية أو شفط لبن الأم وتخزينه

8. توفير خيارات تقلل من انفصال المرأة عن أطفالها بعد إجازة الولادة، مثل: جداول عمل مرنة، رعاية الأطفال في الموقع، العمل عن بعد، عمل جزئي، السماح للأمهات بإحضار أطفالهن إلى العمل

9. يمكن للزملاء المساعدة في الرضاعة الطبيعية في العمل، من خلال دعم ترتيبات العمل المرنة عند عودة المرأة إلى العمل

10 .مناصرة حقوق المرأة في مكان العمل.