الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة واستمرار الرطوبة خلال الأيام المقبلة

محمد شرقاوى

طمأنت منار غانم عضو المركزالإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المصريين بشأن الموجة الحارة والتي بدأت حدتها تخف بداية من اليوم السبت.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات.

ولفت منار غانم، عضو المركزالإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أإلى نه على مدار الأسبوعين الماضيين كانت درجات الحرارة ما بين 38 و40 بشكل متواصل

وأكدت أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية وربما تزيد بمعدل درجة واحدة والعظمى على العاصمة سجلت 35 درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضحت أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة، والتي تستمر الأيام المقبلة والتي تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت منار غانم عضو المركزالإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة في الظل بالقاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري 35 درجة، ومع نسب الرطوبة يمكن أن الإحساس بها 39 درجة.

واستطردت أن الانخفاض في درجات الحرارة يشمل جميع محافظات الجمهورية بما فيها الصعيد الذي يسجل 42 درجة بعدما كان يسجل 45 درجة، مشيرة لاستكمال الشبورة المائية خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت أن هناك رياح خلال الأيام المقبلة ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة تعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل والمساء، ويزيد الإحساس بدرجات الحرارة ليلا.