الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاعا قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.