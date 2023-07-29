اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 07:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استجابة لدعوة الرئيس..الحوار الوطنى يقرر عقد جلسة خاصة لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى التعليم

السبت، 29 يوليو 2023 05:27 م
استجابة لدعوة الرئيس..الحوار الوطنى يقرر عقد جلسة خاصة لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى التعليم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، يوم الخميس الموافق 3 اغسطس 2023، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
 
وسيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
 

الحوار الوطنى

رئيس الجمهوريه

التعليم

جلسه خاصه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة