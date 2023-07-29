إنيرجى بورتال: سوق الطاقة فى مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية

كتبت ـ رباب فتحى

تحت عنوان "سوق الطاقة في مصر: وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية"، قال موقع "إنيرجى بورتال" الذى يصدر فى لندن، إن سوق الطاقة في مصر يبرز كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة وسياساتها الحكومية الداعمة.

وأضاف الموقع، أن قطاع الطاقة في البلاد، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، يشهد تحولًا كبيرًا ، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.



انيرجي بورتال

وأشار "إنيرجى بورتال"، إلى أن موقع مصر الاستراتيجي على مفترق طرق إفريقيا وآسيا وأوروبا ، إلى جانب وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية، يجعلها مركزًا مثاليًا لتوزيع الطاقة. وتعد قناة السويس وخط أنابيب سوميد في البلاد قنوات حيوية لتجارة الطاقة العالمية، مما يوفر ميزة تنافسية لمصر في سوق الطاقة. واعتبر الموقع أن هذه الميزة الجغرافية، جنبًا إلى جنب مع موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في البلاد توفر إمكانات هائلة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح التقرير، أن احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في البلاد شكلت عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية. وأدى اكتشاف حقل ظهر للغاز، وهو الأكبر في البحر المتوسط ، إلى تحويل مصر إلى مصدر صافٍ للغاز الطبيعي. وقد أدت جهود الحكومة لتحرير سوق الغاز ، بما في ذلك السماح بمشاركة القطاع الخاص وتقديم آليات تسعير جذابة ، إلى تعزيز ثقة المستثمرين. شكل نجاح قطاع الغاز الطبيعي سابقة إيجابية لقطاعات الطاقة الأخرى في الدولة.

بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، يضيف الموقع، يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر أيضًا ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث تجعل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في البلاد، إلى جانب أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة ، البلاد وجهة جذابة للمستثمرين.

وأكد الموقع أن التزام الحكومة بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 42% بحلول عام 2035 أدى إلى موجة من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تعد حديقة بنبان للطاقة الشمسية، إحدى أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم ، شاهداً على إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الموقع "لعبت السياسات الحكومية دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الطاقة في مصر. نفذت الحكومة عدة إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تخفيف القيود على الملكية الأجنبية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز لمشاريع الطاقة المتجددة. هذه الإصلاحات، إلى جانب التزام الحكومة بتنويع مزيج الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، جعلت سوق الطاقة في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب."

وتابع الموقع أن استقرار سوق الطاقة في مصر عامل آخر يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية. ورغم عدم اليقين الاقتصادي العالمي وأسعار النفط المتقلبة ، أظهر سوق الطاقة في مصر مرونة ، مع نمو مطرد في الإنتاج والصادرات. ويوفر هذا الاستقرار ، جنبًا إلى جنب مع الطلب القوي للبلاد على الطاقة ، بيئة استثمارية آمنة وواعدة للمستثمرين الأجانب، وفقا لموقع "إنيرجى بورتال".

وختم الموقع التقرير بالقول، إن سوق الطاقة في مصر يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي، وموارده الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة، واستقرار السوق. ويجسد نجاح قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة إمكانات سوق الطاقة في مصر. مع استمرار البلاد في تحرير سوق الطاقة لديها ومتابعة أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، فإنها تستعد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للطاقة.