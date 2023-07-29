إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 5 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الاقاليم اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.