إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

أصيب 5 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الاقاليم اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
كما أصيب سائق فى حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل أعلى طريق الواحات الصحراوى وتم نقلهم إلى المستشفي.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب في طريق الواحات ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى ودراجة نارية واسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقله لمستشفي لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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