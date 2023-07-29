إخلاء إدارى لـ 3 عقارات بعد سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية ، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي، وتوجهت إدارة المشروعات إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور ارضي وأول علوي، وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008، وأيضًا العقار 29 حارة جميعي صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، والعقار رقم 25 حارة جميعي صادر له قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021، وتم عرضه علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي للعقار.

وتم مخاطبة القسم من قبل لعمل إخلاء فوري لخطورة العقارات حفاظا على سلامة المواطنين، وكان حى الجمرك بالإسكندرية ، قد تلقى بلاغ بسقوط شرفة، بمنطقة باللبان شارع الخلعي رقم 9 متفرع من شارع الجنينه، مما أسفر عن 3 مصابين تم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وقد انتقلت المهندسه نهى خليفة رئيس الحى والمهندسه وفاء علي سكرتير عام الحى، الى موقع الحادث وأضدرت تعليمات بوضع حواجز خشبية حول العقار ومنع المارة مع رفع الانقاض.

وعلى جانب أخر، واصل حى الجمرك، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربي، وذكر الحى في بيان له أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، مشددة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.