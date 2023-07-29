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إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى

السبت، 29 يوليو 2023 12:26 م
إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى دولار-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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أمرت نيابة الشروق بإحالة عامل إلى المحاكمة الاقتصادية، وذلك بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في مدينة الشروق.
 
البداية كانت تلقى الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
 
وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة العاجلة عقب انتهاء التحقيقات معه.

المحكمة الاقتصادية

النقد الأجنبي

السوق المصرفى

إحالة عامل



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