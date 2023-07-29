إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية لسرقتها مشغولات ذهبية من مسنة بالإكراه فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بإحالة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التعدى بالضرب على مسنة بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بالإكراه فى منطقة الشرابية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من مسنة- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم")، تفيد فيه بتعرضها أثناء تواجدها بالشقة سكنها حضرت إليها إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها " على سبيل الأمانة " لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات.

وعقب عودتها مرة أخرى قامت بالدخول للشقة عُنوة، والتعدى عليها بالضرب، والاستيلاء منها على بعض المشغولات ذهبية كرهًا عنها ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتها بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معها.