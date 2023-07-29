إحالة المتهم بقتل شاب فى مقهى بالشرابية للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة شمال القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب أمام مقهى فى منطقة الشرابية لمحكمة الجنايات .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه كان يجلس على مقهى في منطقة الشرابية لمشاهدة أحد المباريات ، فحضر المتهم وقام بركن دراجته النارية أمام المقهى فطلب منه المجنى عليه إطفاء "النور العالى للدراجة النارية" الخاصة بالمتهم بسبب لتسلطها على عينه ، الا أن المتهم رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى أحضر على أثرها المتهم "مطواه" وطعن بها المجنى عليه الذى سقط على الأرض وحاول الأهالى إسعافه ونقله إلى المسشتفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.