إحالة المتهم بقتل ابن عمته حرقا فى حلوان للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابن عمته بعدما أشعل النار فى منزله.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة حلوان، بقيام شاب بإشعال النيران في منزل العائلة، وتسبب في إنهاء حياة ابن عمته حرقًا وشرع في قتل 6 آخرين بسبب خلافات بينهما، بالانتقال والفحص تبين أن المتهم، قام بشراء ثلاث زجاجات نفط، وألقى الأولى والثانية على باب الشقة وإشعال النيران، وألقى محتويات الزجاجة الثالثة على جسد ابن عمته وإشعال النيران في جسده، تسبب في حروقه بنسبة 80% وفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.